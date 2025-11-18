岡田准一と二宮和也 岡田准一、藤崎ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、藤井道人監督がこのほど、東京・浅草寺で行われたNetflixシリーズ「イクサガミ」戦神祭に出席した。本作で岡田は、主演・プロデューサー・アクションプランナーの３役を担った。演じたのは、かつて「人斬り刻舟」と恐れられた剣の達人であり、病に苦しむ家族のた