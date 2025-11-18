南国都城でロッテ・サブロー監督（４９）が本格始動した。降り立った宮崎空港で「伝説のキャンプ、伊東キャンプを超えるようなキャンプをできたら」。１９７９年に巨人・長嶋茂雄監督が行った「地獄の伊東キャンプ」超えを宣言。質も量も求める中身の濃い練習を課した。その指導の指針となるものは何か。目指す野球はどんなものか。最下位からの変革を目指すロッテ。新監督の言葉から、“サブロー流”をひもとく。◇◇