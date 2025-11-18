ソフトボール女子で２００８年北京五輪、２１年東京五輪金メダルの上野由岐子投手（ビックカメラ高崎）は、４３歳になっても最前線で戦い続けている。昨季はケガの影響で結果を出せなかったが、復活した今季はチーム最多の１０勝を挙げる活躍。大黒柱として走り抜いた今季への思いとは。世界の頂点へ２度も導いた大投手は、４３歳になってもチームの大黒柱として引っ張り続けている。上野は、１６日から行われたニトリＪＤリー