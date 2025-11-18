【ニューヨーク＝山本貴徳】米国際教育研究所は１７日、今年秋に米国の大学・大学院で学び始めた外国人留学生が、前年より１７％減少したと発表した。トランプ政権によるビザ（査証）審査の厳格化などが要因とみられる。秋時点の留学生総数は１％減だった。学部生は２％増えたものの、大学院生が１２％減少し、全体を押し下げた。ロイター通信によると、新たな留学生の減少について、９６％がビザ申請への懸念を理由に挙げ、６