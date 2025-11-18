片山さつき氏片山さつき財務相は18日の閣議後の記者会見で、外国為替市場の円安進行について「足元は一方的、急激な動きも見られて憂慮している」と述べた。「過度な変動や無秩序な動きについては、高い緊張感を持って見極めている」とも改めて強調し、市場の動きをけん制した。片山氏は「為替はファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）を反映して安定的に推移することが重要だ」とも語った。