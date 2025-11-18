頑張ってやっていることに、いちいち嫌味を言われてしまうとやる気がなくなってしまうことってありますよね。今回はわが子からのダメ出しに心が萎え、やる気を失ってしまったママからのお悩みです。『息子から「母さんって、掃除まともにできないよね」って言われた。自分なりに精一杯やっているつもりなのに、ダメ出しばかりされて萎えてしまったよ……』息子さんからの手厳しいひとことにやる気を見失っている投稿者さん。子ども