福岡県警早良署は18日、福岡市早良区西新5丁目付近で17日午後6時50分ごろ、徒歩通行中の女子児童が見知らぬ男から「コンビニまで連れて行ってもらっていいですか」「大人っぽいですね」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30〜40代くらいで身長170程度の中肉。黒髪ソフトモヒカンの髪形、紺色っぽいスーツジャケットを着用していたという。