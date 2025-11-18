浜松市内に住む当時75歳の男性の遺体を遺棄した疑いなどで、静岡県警は11月18日、浜松市中央区の27歳の男ら計6人を逮捕しました。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区雄踏町宇布見の無職の男(27)、フィリピン国籍で愛知県一宮市の無職の女(29)、ブラジル国籍で埼玉県幸手市の自称露天商の男(42)、ブラジル国籍で埼玉県ふじみ野市の無職の女(40)、埼玉県に住む解体工の男(17)、フィリピン国籍で浜松市浜名区の工員の男(