長嶋茂雄さんの専属広報を長く務めた小俣進さん（７４）は、１３年間の現役時代に３度のトレードを経験した。広島から巨人へ、その後ロッテに移籍し先発ローテ入りするなど貴重な左投手として活躍。ロッテで５年間を過ごしたのちに移籍した日本ハムでユニホームを脱いだ。引退後のことを「あまり深く考えていなかった」という小俣さんだが、予期せぬ展開で左腕を振ることになった。◇◇３対２の大型トレードで移