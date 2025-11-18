ガールズグループaespa（エスパ）のWINTER（ウインター）が、タイ・バンコクのコンサートを欠場した。15日から2日間開催された「2025 aespa LIVE TOUR−SYNK：aeXIS LIVE」に、初日は参加したが、2日目は参加できなかった。所属事務所SMエンターテインメントのタイ公式SNSで16日「WINTERが昨日公演が終わった後、病院を訪問して風邪やインフルエンザのような症状と診断された。十分な休息を取るようにという助言により、コンサート