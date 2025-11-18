コメンテーターの玉川徹氏が１８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。クマ駆除で猟友会への抗議がくる現状に「こういう風な状況を見て考えた上で行動してほしいな」と指摘した。番組では連日各地で続くクマ被害を報道。北海道では冬眠の時期が近づいてもヒグマの被害が相次いで、ハンターたちが連日の見回りなどで疲弊しているという。専門家の話として、山林で雪が降りエサがなくなる