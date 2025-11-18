環境省によると今年上半期（4～8月）のツキノワグマの出没件数は2万792件で、統計がある2009年度以降、初めて2万件を突破した。 同省は17日、10月の全国のクマによる負傷者を含む人的被害が88人に上り、今年4～10月の合計が196人となったと発表した。過去5年間の同時期で最多で、死亡者数も12人と過去最多を更新した。加えて今月3日にも1人が死亡し、16日にもクマが原因と疑われる死亡事故が起きている。 テレビやネ