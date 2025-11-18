光の森のキャンドルナイト平井料理システム提供.jpg 約500本のキャンドルが灯る幻想的な道をゆったりと歩けるイベントが高松市仏生山町の「仏生山の森」で20日から始まります。 木々の間に並ぶ温かな灯りやフォトスポット、シンボルツリーの点灯体験などが見どころです。会場内にはホットワインやスープパスタなどが並ぶミニクリスマスマーケットもあります。 開催期間は、11月20日～12月25日、