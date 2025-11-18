豪中銀議事録（11月4日開催分）慎重姿勢維持、インフレと労働市場を引き続き注視 豪中銀は11月会合の議事録を公表した。 最近のインフレ急上昇や労働市場、金融政策の引き締め度合について議論した。豪中銀は慎重姿勢を維持しデータに依存する方針、忍耐強く待つ余裕があると判断した。 世界経済と金融市場動向、国内需要、インフレと労働市場の見通しを引き続き注視していく。前回9月会合と比較して経済上振れシナリ