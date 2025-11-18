ドル買い・円売り継続高市植田会談後はドル円さらに上昇か片山発言の影響は限定的 FRB高官らの相次ぐタカ派発言や強い米統計を受け米12月利下げ観測が後退している。財政悪化懸念で円は下落、日本長期金利は上昇している（債券価格下落）。GDP6期ぶりマイナス成長を受け日銀の利上げはさらに遠のくとの見方が強まっている。 本日15時半から高市首相と植田日銀総裁が会談する予定となっている。高市氏が利上げに消極的な