タレントの三田寛子（59）が18日までに自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（29）と婚約した元乃木坂46で女優の能條愛未（31）と出かけたことを明かした。「先週の月曜日に息子が婚約者と二人で結婚を報告させて頂き沢山の方から私母親もお祝いの言葉を頂戴しありがとうございます」と感謝。「そして私もしっかりしなくてはと身の引き締まる想いですどうぞ宜しくお願いします」と決意を記した。