楽天が18日、海外FA権を行使したDeNAの伊藤光捕手（36）と選手契約に合意したと発表。今オフのFA移籍1号となった。伊藤は明徳義塾から07年高校生ドラフト3巡目でオリックスに入団し、定評のあるリードとしぶとい打撃で14年にベストナインとゴールデングラブ賞に輝いた。18年途中にトレードでDeNAに移籍したが、近年は山本の成長もあり、出場機会が減少していた。プロ18年目の今季は1軍で6試合の出場にとどまっていたが、2軍