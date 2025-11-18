ダイヘンが大幅反落している。１７日の取引終了後、既存株主による１５０万株の売り出しを行うと発表しており、短期的な需給悪化への警戒感が働いているようだ。売出価格は１１月２６日から１２月１日までの期間に決定される予定で、受け渡し期日は価格決定日の３営業日後。政策保有株式の見直しとともに、個人投資家を中心とした株主層の拡大により株式の流動性向上を目指すとしている。 出所：MINKABU PRESS