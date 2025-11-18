クラウドワークスは急反発している。１７日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、バッファローの牧寛之社長の株式保有割合が６．０３％と新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は１１月１７日となっている。 出所：MINKABU PRESS