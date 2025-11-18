100円ショップの売り場から、いま「消滅の危機にある業態」を占ってみる（画像：ocsa / PIXTA）ハロウィンが終わり、街の装いはクリスマスカラーへと一変した。うきうきする気持ちに誘われて、プチギフト用に雑貨でも選ぼうかと自由が丘に久しぶりに足を運んだ。雑貨巡りといえば自由が丘、というイメージがあるからだ。ところが、ない。お目当ての雑貨ショップが消えていた。手軽な価格でフレンチ風雑貨を扱っていたのに、ペット