初期症状を早期に発見することは、適切な治療開始と生活の質の維持につながります。正常な加齢による物忘れとの違いや、判断力・実行機能の変化を見逃さないことが重要です。記憶障害の特徴的なパターンや、日常生活における小さな変化に注目することで、早期発見の可能性が高まります。 監修医師：伊藤 たえ（医師） 浜松医科大学医学部卒業。浜松医科大学医学部附属病院初期研修。東京都の総合病院脳神経外科、菅原脳