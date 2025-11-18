ジンジブは４日ぶり反発。１７日取引終了後、チエルの子会社チエルコミュニケーションブリッジが運営する進路情報事業の買収に向けた基本合意書締結を発表した。譲渡契約締結日は来年２月１６日、事業譲渡実行日は同３月３１日の予定。これが材料視されている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS