北洋銀行は北海道を地盤とする地銀で、第二地銀の中では資金量で群を抜く。半導体製造企業ラピダスが北海道千歳市に最先端半導体の量産を目指す巨大工場を建設した効果で、経済活性化の恩恵を同行も中期的に享受することになる。２６年３月期は金利上昇効果を反映し、最終利益段階で前期比１８％増の２４３億円を見込むが、保守的で一段の上振れが視野に。ＰＢＲ０．７倍前後で配当利回りは３．４％台と高く、バリュー株と