午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３０１、値下がり銘柄数は１２５４、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは陸運のみ。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、機械、情報・通信、銀行、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS