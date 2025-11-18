新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は11月9日（日）より、悩めるカップルたちが禁断の‟公認”浮気生活を通じて、迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』（全8話）の第1話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送開始しました。■『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』第1話が放送開始『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互い