ニトリは11月上旬に、「紙パック式コードレススティッククリーナーMA301SK」の販売を、「ニトリ」の一部店舗および公式オンラインショップ「ニトリネット」にて開始している。カラーは、ホワイト、ダークグレーの2色。価格は2万9900円。●ゴミ捨て時にホコリが舞いにくく、吸引力も約1.2倍にアップ「紙パック式コードレススティッククリーナーMA301SK」は、重さ約1.1kgと軽量ながら、毎分約13.5万回転の高速吸引モーターを搭載