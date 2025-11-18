ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第2話が16日に配信された。※以下、ネタバレあり『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』場面カット○レイナの元恋人・タカマサ「人生初の嫉妬かも」第2話では、第1話に続き、男性陣がこぞってBAR経営者のレイナをデートに誘う展開に。エステティシャン・ダイシロウをはじめ、俳優・シュウトともデートを重ねる“爆モテ”っぷりを