新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・アーティストの“のん”が主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』第7話を、11月10日（月）夜8時より無料にて配信開始しました。■のん演じる“盤上のダークヒーロー”に話題沸騰！「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強