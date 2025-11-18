18日10時現在の日経平均株価は前日比1031.86円（-2.05％）安の4万9292.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は301、値下がりは1254、変わらずは52と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は210.58円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が144.4円、東エレク が130.36円、フジクラ が47.46円、ＴＤＫ が31.09円と続いている。 プラス寄与度トップは塩野義 で