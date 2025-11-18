9日のみやこSで4着だったラムジェット（牡4＝佐々木、父マジェスティックウォリアー）は三浦とのコンビ継続でチャンピオンズC（12月7日、中京）に向かう。佐々木師は「（鞍上は）もちろん、そのままで」と語った。