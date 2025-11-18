ノルマントン号事件とは明治時代の日本が積極的に欧化政策と外交交渉を進めているなか、そこに冷や水を浴びせるような形で起きたのがノルマントン号事件です。この事件は、教科書では以下のような内容で紹介されるのが常ですね。《イギリス船ノルマントン号が和歌山県沖で沈没し、日本人乗客全員が水死する事件が起こった。しかしイギリス領事裁判所は、イギリス人船長に軽い罰を与えただけであったため、不平等条約の改正を求める