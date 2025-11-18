18日朝の東京株式市場で日経平均株価は下げ幅が一時1000円を超えました。前の日のニューヨーク株式市場では、利下げに対する期待が後退したことでNYダウなどアメリカの主要な3指数が揃って下落していました。東京株式市場もその流れを受け、AI・半導体関連株を中心に売りが膨らんでいます。インベストラスト代表の福永博之氏は今後の見通しについて「今週は経済指標や半導体大手の決算が控えていて、株価が乱高下する可能性がある