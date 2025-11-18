鈴木憲和農相は18日の閣議後記者会見で、10月に水揚げが始まった広島県産の養殖カキが大量死する被害が発生しているとして、状況把握を進める考えを示した。19日に東広島市の養殖場を訪問し、関係者と意見交換する。