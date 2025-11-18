今日18日は、今季一番の寒気の影響で、北海道から新潟県では日本海側を中心に積雪が増加しています。青森県八甲田山系の酸ケ湯では午前9時の積雪が73センチ(平年の約3倍)に達し、全国で今季最大となっています。また、秋田では初雪を観測しました。このあとも日本海側を中心に雪が降り、積雪がさらに増えるでしょう。大雪による交通障害に警戒が必要です。今季一番の寒気北海道から新潟県で積雪増北海道や青森県に大雪警報今日