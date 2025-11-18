ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが韓国旅行の様子を公開した。１８日までにインスタグラムで「だいすきな姐さんと、ＴＢＳ・日比麻音子アナ大切なおともだちと、韓国弾丸旅」と書き始め、「マイメロディがおっきく寝ているのを発見して一緒に悶えてくれる、だいすきな美里ねぇさん」とつづって、元ＴＢＳアナウンサーでタレントの宇垣美里とお酒を楽しむショットや推し活を楽しむ姿などをアップ。「たくさん食べて飲んで喋って