「森下・清澄白河ベイカーズマルシェ」の注目ポイント「森下・清澄白河ベイカーズマルシェ」が11月24日（月・祝）に開催されます。テーマは「焼き菓子とパンが集まる日。」パティスリーとベーカリーが商店街に集結し、“一日限定のベイカーズストリート”が生まれます。人気店や小規模店舗など、こだわりの焼き菓子・パン屋・地元蒸留所・コーヒー店が立ち並び、「一期一会のベイカーズとの出会い」を楽しめるマルシェです。「深川