グラビアアイドルの新田妃奈（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」に選出されたことを投稿した。「ご報告」と題し、「RIZINガール2026に選んで頂きました」と、都内で開催された最終オーディションでウオーキングやダンスなどの審査を受けた33人の中から8人に選ばれたことを伝えた。オーディションで着用した胸元を大胆に露出した白のミニワンピース姿を披露。「グラビア界を