レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が17日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「第72回マカオグランプリFIAフォーミュラ・リージョナル・ワールドカップ」の様子を投稿した。BigBossアンバサダーとして、白とピンクのトップスとホットパンツにニーハイブーツのヘソ出しコスチューム姿を披露し、南真琴（32）、辻門アネラ（31）、澤田実架（25）