17日夕方、大館市御成町の市道でクマが目撃されました。付近にはJR大館駅や観光交流施設があり警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと17日午後4時30分ごろ、大館市御成町1丁目の市道にクマ1頭がいるのを、車で通りかかった大館市の50代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。付近の建物までは10メートルほどで、近くにはJR大館駅や館交流施設「秋田犬の里」があります。警察が注意