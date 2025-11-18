日本道路交通情報センターによりますと、きょう（18日）午前8時半ごろ、倉敷市玉島八島付近の国道2号で車が横転する事故がありました。消防によりますと事故で1人を救急搬送しているということです。 【地図をみる】国道2号で車が横転する事故現場付近では片側交互通行 事故の影響で現場付近では片側交互通行が行われているということです。