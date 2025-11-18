大阪市阿倍野区の国道で、男性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、警察はトラック運転手の男を逮捕しました。過失運転致死などの疑いで逮捕されたのは、奈良県広陵町のトラック運転手・高須秀美容疑者（５４）です。警察によりますと、高須容疑者は１１月１７日午前４時ごろ、大阪市阿倍野区の国道２５号で徒歩で通行中の安藤問心さん（２６）をトラックではねた後、救護せずに立ち去り死亡させた疑いが持たれています。