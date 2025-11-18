どんな職場でも、新人に重要な仕事を任せるのは不安なもの。しかし、人材不足が深刻化する昨今、緊急案件が発生したときには、経験の浅い部下に仕事を任せざるを得ない場面も少なくない。では、人も時間も足りない中で、リーダーはどう指導すればよいのか。経験の浅い部下でも成果を出せるようになる、効果的な2つの方法を紹介しよう。※本稿は、株式会社クロスリバー代表取締役社長の越川慎司『一流のマネジャー945人をAI分析して