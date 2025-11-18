タレントの鈴木奈々（37）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（毎週月曜後10：00）に出演。お金が貯まる理由を明かした。【写真あり】豪邸すぎる…鈴木奈々が公開した自宅キッチンこの日は「茨城」をテーマにトーク。茨城県龍ケ崎市出身の鈴木がVTRで出演し、「私、いばらき大使やってるので」などと地元をアピールした。3億円の豪邸を都内に購入。「頭金は1億5000万円」「月々26万円（支払い）