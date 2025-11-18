【The Game Awards：ノミネート】 11月18日 発表 現地12月11日開催予定の表彰イベント「The Game Awards」は、各部門のノミネートを発表した。 最注目となるGame of the Yearにノミネートされたのは、「Clair Obscur: Expedition 33」「Death Stranding 2: On the Beach」「Donkey Kong Bananza」「Hades II」「Hollow Knight: Silksong」「Kingdom Come: Deliverance II」