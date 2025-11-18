S葉さんは、彼氏・E原さんとのセックスに悩み、破局を迎えました…。E原さんは、「膣内射精障害」を抱えており、セックスを苦痛だと感じています。しかし、病院に行くのは完全に拒否していました。そんなE原さんは、元カノと再会したのをきっかけに、自分と向き合います。さらに、転勤が決まったのも重なり、S葉さんと別れ、新天地で治療に専念することを決意。別れた後、しばらくは音信不通だった2人ですが、小包がきっかけで、再