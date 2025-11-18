“大人の遊び心”をコンセプトに人気を集める「KAJA BIJOUX」から、PEANUTS75周年を記念した新作「Petite Collection」が登場します。スヌーピーやチャーリー・ブラウンを、清朝宮廷で愛された磁器絵付け技法で表現したジュエリーは、どれも繊細でアートピースのような存在感♡本格派のクオリティはそのままに、より日常に寄り添うアクセサリーとして楽しめるラインです。