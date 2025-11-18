アメリカのアマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏が自身の資金を投入して人工知能＝AIのスタートアップ企業を設立したとニューヨークタイムズが報じました。ニューヨークタイムズは17日、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏が共同CEOの1人としてAIのスタートアップ企業に自身の資金を投入していると報じました。企業名は「プロジェクト・プロメテウス」と呼ばれ、総額62億ドル、日本円でおよそ9600億円の資金をすでに確保していて、その一