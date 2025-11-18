国連安全保障理事会は17日、米国がまとめたパレスチナ自治区ガザ地区の和平実現に向けた決議案を賛成多数で採択した/Angela Weiss/AFP/Getty Images（CNN）国連安全保障理事会は17日、米国がまとめたパレスチナ自治区ガザ地区の和平実現に向けた決議案を賛成多数で採択した。ガザの不安定な停戦を持続可能な和平につなげ、惨状と化したガザの再建を目指す。決議案は賛成13、反対0で採択された。ロシアと中国は拒否権を行使せず、棄