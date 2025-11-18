マリナーズは１７日（日本時間１８日）、ＦＡとなっていたＪ・ネーラー内野手（２８）と再契約したことを正式発表した。契約期間は５年で、複数の米メディアによると９２５０万ドル（約１４３億６０００万円）という大型契約を結んだ。ネーラーは今季、７月２４日（同２５日）にＤバックスからマリナーズにトレード移籍。１４７試合で打率２割９分５厘、２０本塁打、９２打点。ポストシーズンでは１２試合で打率３割４分、３本