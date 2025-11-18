甑島商船によりますと甑島航路の「高速船甑島」は18日、しけのため全便欠航となりました。 欠航するのは、以下の2往復4便です。 ▼午前8時50分川内港発 ▼午前10時30分長浜港発 ▼午後2時30分川内港発 ▼午後3時45分長浜港発 フェリーの「結Lineこしき」は通常通り運航する予定です。 ・ ・ ・